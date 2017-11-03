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Главный борец с нарушениями в китайской армии стал генерал-полковником

Общество

Председатель КНР лично поздравил секретаря комиссии по проверке дисциплины с повышением в звании

Главный борец с нарушениями в китайской армии стал генерал-полковником
Иван Шилов © ИА REGNUM
КНДР. Армия

Пекин, 3 ноября 2017, 09:34 — REGNUM  В Пекине состоялась торжественная церемония, в ходе которой секретарь комиссии Центрального военного совета КНР по проверке дисциплины Чжан Шэнминь был повышен в звании до генерал-полковника. Соответствующий приказ был издан Центральным военным советом, возглавляемым председателем КНР Си Цзиньпином.

Китайский лидер лично поздравил высокопоставленного офицера, а также вручил Чжан Шэнминю соответствующие документы. В своей поздравительной речи председатель КНР поблагодарил секретаря дисциплинарной комиссии за весомый вклад в укрепление китайской армии, а также призвал всех присутствующих на церемонии к борьбе с коррупцией в армии, пишет «Наньцзао жибао».

Центральный военный совет КНР регулярно проверяет соединения НОАК на предмет нарушения дисциплины и невыполнения приказов. Последняя масштабная дисциплинарная проверка в китайской армии прошла в октябре 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, комиссия по проверке дисциплины Центрального военного совета КНР опубликовала заявление, согласно которому в период национальных каникул, приуроченных к празднованию Дня образования КНР и праздника середины осени, будет проведена массовая проверка дисциплины среди солдат и офицеров НОАК.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти проверят дисциплину военнослужащих НОАК в дни национальных каникул

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Армия Китая

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