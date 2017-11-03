Житель США подал в суд на супругу, которую считает российским шпионом

Бетлехем, США, , 08:51 — REGNUM Житель Пенсильвании Уолтер Грин уверен, что его бывшая супруга Кристина — действующая сотрудница Службы внешней разведки России, в связи с чем подал иск в суд. Об этом сообщает Life.

По утверждениям Грина, его экс-супруга, уроженка Челябинской области, ведет двойную жизнь и уже более десяти лет работает на Службу внешней разведки РФ. По словам мужчины, Кристина воспитывает их трехлетнего сына как будущего российского разведчика.

Грин также утверждает, что, работая в Лихайском университете преподавателем английского языка, его супруга имеет доступ к государственной тайне США. Мужчина уверен, что всё происходящее в его семье — часть плана СВР по внедрению агентов в ряды граждан Америки.

В связи с этим в своем иске Грин просит суд оставить ребенка ему и выплатить компенсацию за моральный ущерб в сумме $355 тыс.

Суд не стал проверять данные, предоставленные Грином, и принял их как правдивые. Тем не менее отказал истцу, так как решение о том, с кем будет жить ребёнок, принимал не штат. Следовательно, в данном случае он не может выступать ответчиком по делу.

Ранее сообщалось, что исследовательская компания Fusion GPS выплатила бывшему офицеру британской разведки МИ-6 Кристоферу Стилу $168 тыс. за то, что его фирма занималась сбором досье на президента США Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании в 2016 году. Такую сумму взяли из $1,02 млн, которые Fusion GPS получила от юридической фирмы Perkins Coie, представлявшей президентскую кампанию Хиллари Клинтон.

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