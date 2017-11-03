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Владивосток вновь окутало дымом из-за лесных пожаров

Общество

Северный ветер принес дым на юг Приморья

Владивосток вновь окутало дымом из-за лесных пожаров
skeeze
Лесные пожары

Владивосток, 3 ноября 2017, 08:24 — REGNUM  Дым от лесных пожаров на Дальнем Востоке вновь стал причиной задымления во Владивостоке, сообщает 2 ноября пресс-служба Примгидромета.

Ночью в регионе был сильный северный ветер, который принес дым на юг Приморья. Сообщается, что сейчас сила ветра немного уменьшилась, однако 2 ноября его направление не поменяется.

Дым постепенно рассеется в течение нескольких дней благодаря смене направления ветра на южный и юго-восточный.

Напомним, с конца сентября в Приморском крае сложилась сложная пожароопасная обстановка. На протяжении уже нескольких недель в регионе действует особый противопожарный режим. Помимо этого, он действует в Еврейской автономной области, а также в 13 муниципальных районах Хабаровского края.

Режим ЧС ввели в Кавалеровском, Ольгинском, Тернейском муниципальных районах, а также в Дальнереченском городском округе.

Накануне в девяти муниципалитетах огнем было охвачено более двух тысяч гектаров. В ликвидации возгорания участвуют более 360 человек. Также действуют мобильные группы сотрудников МЧС, МВД и лесоохраны.

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Лесные пожары-2017

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