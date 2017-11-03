Во Владивосток выдано более 4 тыс. электронных виз

Владивосток, , 09:18 — REGNUM Электронные визы в свободный порт Владивостока по состоянию на 3 ноября получили свыше 4 тыс. человек. Преференцией воспользовались почти 2,5 тыс. туристов. Такие цифры корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении ФСБ России.

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В общей сложности интуристам выдали 4 035 электронных виз, по новой схеме на территорию свободного порта Владивосток въехали почти 2,5 тыс. человек. В 1,4 тыс. случаев визами воспользовались жители Китая, в 900 случаях — Японии.

Кроме того, приморская столица уже приняла туристов из Сингапура, Индии, КНДР, Саудовской Аравии, Ирана, ОАЭ, Турции, Алжира, Мексики и Кувейта.

Как сообщало ИА REGNUM, пока для визовой преференции действуют лишь два пункта пропуска. Начиная с 2018 года, число пропусков в Приморье увеличится до девяти, кроме того, с электронной визой можно будет въехать на Сахалин и Камчатку.