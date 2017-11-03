Деревню закрыли на карантин: восьмой случай бешенства в Татарии

д. Чембулат, Татария, , 07:40 — REGNUM Очаги заболевания бешенством в Татарии увеличиваются. Восьмой случай бешенства за 2017 год зафиксирован теперь уже в Атнинском районе республики. При этом ещё не закрыт карантин по трём сёлам в других районах. Указом главы региона ограничения с 1 ноября установлены для деревни Чембулат, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Карантин в связи с неблагополучием по заболеванию бешенством животных устанавливается на территории всего населённого пункта. В деревне запрещено торговать домашними животными, вывозить их за пределы, не разрешается отлавливать диких животных, под запретом убой больных и подозрительных животных на мясо, а также продажа молока от клинически здоровых животных без его пастеризации.

Отменят карантин спустя два месяца после последнего случая заболеваемости.

Напомним, карантин с 20 октября 2017 года был также установлен в сёлах Старая Чекалда и Кадыбаш Агрызского района, а с 23 сентября карантин был снят в селе Измя Сабинского района. В данном районе это было не первое село, пострадавшее от бешенства. В конце июня здесь был снят карантин с села Тимершик, установленный в апреле 2017 года.

Между тем, в середине сентября подтвердился факт заболевания бешенством в селе Арбор Балтасинского района республики. В последнем также ещё действует карантин.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, кроме бешенства в Татарии в 2017 году был введён карантин по птичьему гриппу. В мае его обнаружили на птицефабрике «Лаишевская», находящейся в 45 км от Казани. Карантин на птицефабрике распространили на 5 км в радиусе от посёлка имени 25 лет Октября, где расположен птицекомплекс.

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