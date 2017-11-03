Жители России напишут большой этнографический диктант

Москва, 3 ноября 2017, 07:18 — REGNUM 3 ноября, накануне Дня народного единства, жители России в международной просветительской акции «Большой этнографический диктант», сообщили организаторы акции
Большой этнографический диктант пройдет в России во второй раз. Стать его участником сможет любой желающий.
Для проведения диктанта сегодня откроется более 2500 площадок. Среди рекордсменов по количеству площадок: Москва — 291, Удмуртия — 219, Якутия — 175, Красноярский край — 145 и Пермский край — 107.
Тест включает 30 заданий: 20 федеральных — общих для всех — и 10 региональных — уникальных для каждого субъекта Российской Федерации. Максимальная сумма баллов за диктант — 100. Время выполнения заданий участниками — 45 минут.
«Задача большого этнографического диктанта — чтобы после этой акции у жителей России появилось желание изучать свои корни, традиции своих предков, узнавать больше о тех, кто живет рядом», — пояснил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.
Знание является основой для взаимного уважения и согласия между людьми разных национальностей, отметил он
В 2016 году в написании диктанта приняли участие 90 тысяч человек на 800 площадках России, Турции и Швейцарии. Было принято решение сделать его ежегодным.
В 2017 мероприятие получило статус международного. Проверить свои знания смогут не только жители России, но и соотечественники за рубежом.
Итоги международной просветительской акции «Большой этнографический диктант» будут подведены ко Дню Конституции РФ 12 декабря.
Читайте также: Центральной площадкой Большого этнографического диктанта станет Дом Пашкова
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве центральной площадкой Большого этнографического диктанта станет Дом Пашкова. Здесь проверят свои знания о народах России заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, депутаты Государственной думы РФ, общественные деятели, известные артисты.
Читайте также: Жителей Ивановской области ждут на «Большой этнографический диктант»