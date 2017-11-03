Жители России напишут большой этнографический диктант

Москва, , 07:18 — REGNUM 3 ноября, накануне Дня народного единства, жители России в международной просветительской акции «Большой этнографический диктант», сообщили организаторы акции

Большой этнографический диктант пройдет в России во второй раз. Стать его участником сможет любой желающий.

Для проведения диктанта сегодня откроется более 2500 площадок. Среди рекордсменов по количеству площадок: Москва — 291, Удмуртия — 219, Якутия — 175, Красноярский край — 145 и Пермский край — 107.

Тест включает 30 заданий: 20 федеральных — общих для всех — и 10 региональных — уникальных для каждого субъекта Российской Федерации. Максимальная сумма баллов за диктант — 100. Время выполнения заданий участниками — 45 минут.

«Задача большого этнографического диктанта — чтобы после этой акции у жителей России появилось желание изучать свои корни, традиции своих предков, узнавать больше о тех, кто живет рядом», — пояснил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

Знание является основой для взаимного уважения и согласия между людьми разных национальностей, отметил он

В 2016 году в написании диктанта приняли участие 90 тысяч человек на 800 площадках России, Турции и Швейцарии. Было принято решение сделать его ежегодным.

В 2017 мероприятие получило статус международного. Проверить свои знания смогут не только жители России, но и соотечественники за рубежом.

Итоги международной просветительской акции «Большой этнографический диктант» будут подведены ко Дню Конституции РФ 12 декабря.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве центральной площадкой Большого этнографического диктанта станет Дом Пашкова. Здесь проверят свои знания о народах России заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, депутаты Государственной думы РФ, общественные деятели, известные артисты.

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