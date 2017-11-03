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Нападений на евреев в США становится больше — ADL

Общество

В Новой Англии зарегистрировано 132 «антисемитских инцидента»

Бостон, США, 3 ноября 2017, 05:52 — REGNUM  Антидиффамационная лига (ADL) — еврейская неправительственная правозащитная организация США — сообщает о значительном росте числа «антисемитских инцидентов» на северо-востоке Соединенных штатов, передает Associated Press.

По данным ADL, с 1 января по 30 сентября в Новой Англии зарегистрировано 132 инцидента, в том числе нападения, вандализм и угрозы в отношении еврейских учреждений.

При этом максимальное число инцидентов, 117 из 132, произошло в штате Массачусетс. Штат занимает третье место по «уровню антисемитизма» после Нью-Йорка и Калифорнии.

Читайте ранее в этом сюжете: «Еврейка, иди вон!»: постскриптум ко Дню германского единства

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Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними
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