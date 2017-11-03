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Деньги – на ветер: миллиардер из Китая сильно переплатил за бокал скотча

Общество

Чжан Вэй заплатил $10 тыс

Лондон, 3 ноября 2017, 04:49 — REGNUM  Шотландский виски, за бокал которого отдыхавший на швейцарском курорте миллиардер из Китая Чжан Вэй заплатил $10 тыс., оказался поддельным, передает ВВС.

Напиток был куплен Чжаном Вэем в отеле горного Санкт-Мориц (Швейцария). Ему продали виски «Макаллан», который якобы были произведен в 1878 году.

Как выяснили специалисты, алкогольный напиток оказался подделкой — это подтвердила экспертиза. Время его изготовления совершенно не соответствует заявленному: предположительно виски был разлит после 1970 года.

Уточняется, что после проведения экспертизы отель возместил клиенту понесенные расходы. Кроме того, владелец отеля лично побывал у миллиардера и разъяснил ему ситуацию.

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Долларовые богачи и их истории успеха

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