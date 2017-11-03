ООН: Три миллиона человек в мире не имеют гражданства

Нью-Йорк, США, , 04:34 — REGNUM Согласно отчету Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), с мире насчитывается не менее трех миллионов человек, не имеющих никакого гражданства, передает Reuters.

УВКБ ООН отмечает, что жизнь без гражданства в мире связана с невозможностью гарантировать людям даже самые базовые права.

«Если вы живете в этом мире без гражданства, то вы не имеете личности, не имеете никаких документов, не имеете прав, которые мы считаем само собой разумеющимися — на работу, на образование», — отметила представитель УВКБ ООН Кэрол Бачелор.

Лишение гражданства в мире касается не столько отдельных людей, сколько отдельных групп населения, что до сих пор распространено в странах Африки и юго-восточной Азии и даже на Балканах.

Наиболее крупная этнорелигиозная группа в мире, не имеющая гражданства никакой страны — это рохинджа в Мьянме и Бангладеш.

УВКБ ООН выражает надежду, что к 2024 году в мире удастся «прекратить дискриминационную практику» лишения групп граждан гражданства по этническим или религиозным признакам.

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