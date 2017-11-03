Тайфун «Дамри» повысил уровень погодной опасности в ЮКМ до «голубого»

Пекин, , 02:05 — REGNUM Китайская государственная погодная обсерватория продлила «голубой» уровень погодной опасности в связи с тайфуном «Дамри», который принесет шторма в Южно-Китайское море.

На состояние 2 ноября, эпицентр тайфуна «Дамри» находился в Южно-Китайском море в 1060 км к востоку от вьетнамского Хошимина, вызывая ветер скоростью до 23 м/с, сообщает Государственный метеорологический центр Китая.

Под общим влиянием тайфуна и холодного фронта, южная часть Восточно-Китайского моря, Тайваньский пролив, большая часть Южно-Китайского моря и залив Бакбо ощутят на себе удар сильных бурь вечера 2 ноября по вечер 3 ноября.

Ожидается, что тайфун может вызывать сход оползней в южном Вьетнаме утром 4 ноября. Метеоцентр также призывает местные власти сделать все возможные приготовления против вероятных катаклизмов, а также вернуть в порты все суда, находящиеся в зоне удара стихии.

Напомним, что в Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погодной опасности по цветовой дифференциации. Голубой цвет является индикатором самой низкой погодной угрозы, в то время, как красный — наивысшей.

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