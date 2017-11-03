ООН: Число беженцев в мире увеличилось в полтора раза

Нью-Йорк, США, , 01:49 — REGNUM По информации Организации объединенных наций, число беженцев в мире за восемь лет увеличилось в полтора раза, передает Associated Press.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди сообщил Совету безопасности, что на настоящий момент число вынужденных переселенцев от войн и стихийных бедствий в мире составляет 66 млн человек, в то время как в 2009 году их было 42 млн.

Гранде считает, что ключевую роль в росте числа беженцев в мире играют локальные конфликты — в странах Африки, в Сирии, Ираке и Афганистане.

По словам Гранди, снизить число беженцев могло бы установление «устойчивого мира», отсутствие которого отражает «слабые стороны международного сотрудничества, не способного предотвращать, сдерживать и разрешать конфликты».

Однако, по всей видимости, точное число вынужденных переселенцев в мире достаточно сложно подсчитать.

По крайней мере, в начале октября тот же Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди сообщал ООН о 67,5 млн беженцев на планете.

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