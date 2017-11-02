Комфортная городская среда в Карелии появилась только в семи из 30 городов

Петрозаводск, , 22:35 — REGNUM Федеральный проект «Комфортная городская среда» на территории Карелии полностью реализован в этом году только в семи из тридцати населенных пунктов. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства строительства, ЖКХ и энергетики.

Как рассказала вице-премьер республиканского правительства Оксана Чебунина, в программу 2017 года вошли 162 двора и 47 общественных территорий, среди которых 12 городских парков. Сегодня полностью благоустроены чуть более сотни дворовых и 14 общественных территорий (в том числе, 8 парков). На профильном заседании правительства Карелии было сказано: программа этого года заканчивается, необходимо поторопиться.

Между тем, полностью заявленные и прошедшие общественный отбор работы выполнены в городе Кондопога, поселках городского типа Лоухи и Пряжа, а также в Нововилговском, Шуйском, Калаамском и Ладвинском сельских поселениях. В остальных 23 муниципальных образованиях работы еще идут. Хуже всего дела обстоят в районном центре Сегежа и поселке Вяртсиля Сортавальского района.

В следующем году число участников проекта вырастет до 52 населенных пунктов с численностью населения выше тысячи человек. На эти цели в будущем году выделят 139 миллионов рублей с лишним. Общая сумма, которую власти за 5 лет (с 2017 по 2022 годы) готовы потратить на приоритетный проект, — более 711,7 миллиона рублей.

Между тем, парламентская ассоциация Северо-Запада России недавно обратилась к министру строительства и ЖКХ России Михаилу Меню с предложением расширить действие программы на поселения, в которых живет меньше тысячи человек. По сути дела, депутаты регионов СЗФО предложили создать «Комфортную сельскую среду».