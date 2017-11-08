Реставраторы мебели. «Я живу в России»

Санкт-Петербург, , 15:00 — REGNUM «Мы с отцом вместе уже много лет работает в Эрмитаже. Мы счастливы, что своими руками реставрируем мебель разных эпох — она стоит во многих залах».

Уважаемые коллеги, у Вас есть возможность создать свой сюжет об Эрмитаже на международном форуме молодых журналистов «Диалог культур», который пройдет с 21 по 23 ноября 2017 года в Санкт-Петербурге. Подробности и условия аккредитации на сайте mediacongress.ru.

Организатор форума «Диалог культур» и режиссер Ашот Джазоян и ИА REGNUM приглашают к участию в конкурсе российских и иностранных профессиональных и гражданских журналистов, живущих в России. Работы должны нести в себе сопереживание и соответствовать единой теме «Я живу в России».

Работы или вопросы можно присылать на почту: lifeinrussia.project@gmail.com. Все отобранные работы будут опубликованы. Участники с лучшими работами будут приглашены за счет Оргкомитета на Международный медиафорум молодых журналистов «Диалог культур».

Условия конкурса на сайте mediacongress.ru

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