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Кошки Эрмитажа. «Я живу в России»

Общество

ИА REGNUM ежедневно публикует цикл минутных историй об обычных людях, составляющих основу страны

Санкт-Петербург, 3 ноября 2017, 15:00 — REGNUM  В Эрмитаже следят не только за картинами, реставрируют произведения искусства, бережно хранят их, но и… заботятся о кошках! Кошки Эрмитажа — это одна из уникальных составляющих музея. Этих ночных охранников нужно кормить и ухаживать за ними.

Уважаемые коллеги, у Вас есть возможность создать свой сюжет об Эрмитаже на международном форуме молодых журналистов «Диалог культур», который пройдет с 21 по 23 ноября 2017 года в Санкт-Петербурге. Подробности и условия аккредитации на сайте mediacongress.ru.

Организатор форума «Диалог культур» и режиссер Ашот Джазоян и ИА REGNUM приглашают к участию в конкурсе российских и иностранных профессиональных и гражданских журналистов, живущих в России. Работы должны нести в себе сопереживание и соответствовать единой теме «Я живу в России».

Работы или вопросы можно присылать на почту: lifeinrussia.project@gmail.com. Все отобранные работы будут опубликованы. Участники с лучшими работами будут приглашены за счет Оргкомитета на Международный медиафорум молодых журналистов «Диалог культур».

Условия конкурса на сайте mediacongress.ru

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