«Мосгортранс» выделил автобус для обогрева мёрзнущих в очереди за iPhone Х

Москва, , 19:15 — REGNUM ГУП «Мосгортранс» предоставило автобус для обогрева людей, стоящих в очереди за новым смартфоном iPhone X у магазина на Тверской улице в Москве. Об этом 2 ноября сообщил агентству «Москва» источник на предприятии.

«Не важно, за чем молодёжь стоит. Мы не хотим, чтобы они в погоне за модой заработали себе пневмонию», — прокомментировал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе Inventive Retail Group, которой принадлежит магазин, также пообещали, что с запуском продажи нового гаджета утром 3 ноября рядом с магазином будут установлены тепловые пушки и кофемашины.

В компании сообщили что с 6:00 в магазине можно будет получить браслет с номером своей очереди, а непосредственно продажи начнутся в 8:00.

Как передавало ИА REGNUM, живая очередь за новым флагманом компании Apple в центре Москвы начала формироваться ещё за двое суток до официального старта продаж и на данный момент составляет уже около 500 человек.

При этом очередь фактически превратилась в торговую площадку: обладатель первого места предлагает уступить его за 300 тысяч рублей, расценки на другие места на сайте Avito варьируются от 5 до 115 тысяч рублей.

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