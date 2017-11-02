В Петрозаводске кадеты нового Президентского училища дали клятву

Петрозаводск, , 18:36 — REGNUM Триста пятьдесят шесть воспитанников Президентского кадетского училища в столице Карелии 2 ноября в парадном строю поклялись с достоинством нести звание кадета, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В Петрозаводске прошла церемония, которую многие окрестили присягой — клятва кадета. Право произнести ее доверили пятикласснику Егору Смирнову. Каждое «клянусь» воспитанника повторял весь строй:

«Клянусь упорно и настойчиво овладевать знаниями, готовить себя к служению Отечеству и своему народу. Неукоснительно соблюдать устав училища, чтить традиции. Достойно носить форму президентского кадета, быть честным и справедливым, преданным и верным кадетским идеалам и кадетскому братству. Быть образцом для молодежи России, дорожить честью кадета и училища. Всемерно умножать славу армии и флота. Клянусь!»

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Карелии 1 сентября 2017 года открыли Президентское кадетское училище. 360 учеников 5−7 классов въехали в комплекс зданий на Комсомольском проспекте Петрозаводска. Воспитанники училища будут обучаться в нем круглый год, на полном государственном обеспечении. После окончания кадетского училища выпускник может поступать в любое высшее учебное заведение России, включая гражданские институты и университеты и военные вузы.

Многочисленные родственники кадетов сегодня впервые за два месяца увидели своих детей — в училище закончилась первая четверть. Впереди неделя каникул. Но для многих кадетов она сократится из-за дороги — в карельской столице учатся уроженцы Владивостока, Сочи, Челябинска, других городов страны.

«Мой единственный сын хочет стать военным летчиком, а для того, чтобы эта мечта осуществилась, надо с детства готовиться, — рассказала Любовь Преснякова (г. Малая Вишера, Новгородская область). — Всё ему в Петрозаводске нравится, педагоги замечательные, условия жизни, воспитатели, которые занимаются с ним — очень все нравится. Мероприятия, которые проходят здесь по воскресеньям: спортивные, культурные».

«Еще в прошлом году мы хотели своего ребенка отдать либо в кадетское, либо в Суворовское училище, он был категорически против, потому что хотел только футболом заниматься, он капитан сборной Сортавалы. А когда в интернете он увидел, какие в Петрозаводске будут условия — спортзал, бассейн, очень захотел сюда, — заявила семья Трихичевых из Сортавалы (Карелия). — Рассказывает, что ему очень нравится, учеба ему дается, историю раньше не очень любил, сейчас она ему нравится. Сейчас открыли спортивный зал, начинает заниматься футболом».

«Мой племянник сам захотел поступать в Петрозаводск, услышал, что есть такое училище. Ему нравится учеба, но скучает по семье. Каникулы мы проведем в Питере, не поедем домой. Главная цель — посетить аквапарк, — рассказала Евгения Ильина (г. Сафоново, Смоленская область).

Торжественная часть продолжилась открытием двух памятников — 85-миллиметровых дивизионных пушек Д-44 образца 1944 года. В своем обращении к кадетам командующий 6-ой общевойсковой армии Западного военного округа генерал-лейтенант Сергей Кураленко призвал кадетов помнить и преумножать воинскую славу России, а замглавы Карелии по взаимодействию с правоохранительными органами взял приветственное слово от имени руководства республики.

«Руководство республики Карелия уверено, что высокое звание кадетов ППКУ будет нацеливать вас на получение только отличных и положительных результатов в учебе, общественной и спортивной жизни», — отметил Александр Пшеницын.

Напомним, с 1 сентября в Петрозаводске открыты учебные и административные здания первой очереди училища. Это трехэтажный учебно-административный корпус с медпунктом и книгохранилищем на 35 тысяч томов, учебными аудиториями, учительскими комнатами и актовым залом на 600 мест. Здание трехэтажной столовой на 900 кадетов и преподавателей; три трехэтажных общежития с цокольными помещениями на 120 человек каждое; крытый двухэтажный спортивный комплекс с гимнастическим, борцовским, игровым и тренажерным залами.

До 2018 года в карельской столице планируют построить еще четыре спальных корпуса, спорткомплекс с ледовым катком и бассейном, открытый стадион с футбольным полем, беговыми дорожками и трибунами, площадки для баскетбола и волейбола, большого тенниса и бадминтона, мини-футбола и гандбола, настольного тенниса и силовых тренажеров. А также крытую стоянку с помещением для водителей, хозяйственные сооружения и небольшой парк с фонтаном. Полностью будет завершен монтаж систем наружного освещения и так называемого «охранного телевидения» по всему периметру училища. Общая стоимость проекта оценивается в 4,1 млрд. рублей.

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