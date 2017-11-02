В ходе соцопроса установлен порог бедности

Москва, , 18:28 — REGNUM В результате социологического опроса граждан России в сети установлено, что порог бедности наступает при доходах менее 20 тыс. рублей, сказала 2 ноября глава комиссии Общественной палаты (ОП) по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Наталья Починок на форму «Сообщество».

Опрос ОП был посвящен проблемам бедности и определению социального самочувствия граждан России.

Согласно опросам ВЦИОМ, проведенного в апреле 2017 года, по мнению граждан России, бедность наступает при доходе ниже 15,5 тыс. рублей.

Отметим, что сумма доход учитывается на одного члена семь. Во втором квартале постановлением правительстве установлена сумма прожиточного минимума. Она составляет 10 329 рублей на душу населения.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября 2017 года Фонд «Общественное мнение» провел опрос, по результатам которого 54% граждан России являются бедными людьми и 24% богатыми. Большую разница в доходах между богатыми и бедными признали 94% опрошенных.

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