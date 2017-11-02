В деле о стройке «Крестов-2» появился новый фигурант — экс-замглавы ФСИН

Санкт-Петербург, , 18:26 — REGNUM Бывшего заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Николая Баринова задержали по подозрению в получении взятки в общей сумме не менее 110 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 ноября в Главном следственном управлении СК РФ по Санкт-Петербургу.

В отношении Баринова возбуждено уголовное дело, ему вменяют пункт «г» части 4 статьи 290 УК РФ. В 2007 году Баринов курировал строительство нового изолятора «Кресты-2» на 4 тыс. мест в Колпинском районе Петербурге, новый СИЗО, который до сих пор не введен в строй, должен заменить знаменитые «Кресты».

По версии следствия, Баринов с мая по август 2007 года сообщил генеральным директорам двух строительных компаний города, принимавших участие в проекте, что за 12% от каждого перевода денег из бюджета он «обеспечит подписание необходимых документов о выполненных работах».

«Затем, с октября 2007 года по декабрь 2012 года, находясь в различных местах Петербурга Москвы, неоднократно получал от вышеуказанных лиц взятки в виде денег в различных размерах, а всего в общей сумме не менее 110 миллионов рублей», — сообщают в ГСУ СКР по Петербургу.

Баринова задержали при помощи сотрудников ФСБ. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

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Это уже далеко не первое уголовное дело, связанное со строительство дорогостоящего объекта, который никак не могут сдать в эксплуатацию.

«Кресты-2» должны были стать самым крупным изолятором в Европе с гуманными стандартами — по 7 кв. метров жилплощади на заключенного. Комплекс состоит из 66 зданий, связанных между собой таким образом, чтобы по ним можно перемещаться, не выходя на улицу. Его начали строить в 2007 году по поручению президента Владимира Путина, заказчиком выступает региональное управление ФСИН. Бюджет выделил для новой тюрьмы 12 млрд рублей, сдать объект должны были еще в 2015 году.

2 марта 2017 года на автодорге деревня Старая — Кудрово под Петербургом расстреляли начальника отдела технического надзора УФСИН Николая Чернова. Погибший 34-летний подполковник в последние месяцы своей жизни занимался исключительно новым мегаизолятором. Следователи возбудили уголовное дело и обыскали как кабинет, так и квартиру Чернова, изучив все документы, имеющие отношение к «Крестам-2».

Были задержаны двое подозреваемых: непосредственный начальник Чернова, замглавы регионального УФСИН, полковник Сергей Мойсеенко, которого следствие считает заказчиком преступления, и 63-летний петербуржец Сабир Садыков, которого называют исполнителем.

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После того, как документы о долгострое попали в руки следователей, СКР возбудил уголовное дело о мошенничестве при прокладке несуществующей дороги к новому СИЗО. Речь идет о госконтракте на 16 млн рублей. В декабре прошлого года некие «неустановленные лица» от имени подрядчика якобы представили в УФСИН акты о выполненных работах на сумму более 11 млн рублей. УФСИН тут же перевел деньги, но дорога до «Крестов-2» на карте так и не появилась.

Затем бывший генеральный директор компании-генподрядчика ОАО «ГСК» Виктор Кудрин также был задержан по подозрению в хищении бюджетных денег при строительстве «Крестов-2». По данным СКР, с 2007 по 2015 год ОАО «ГСК» получила более 12,2 млрд рублей по контракту о строительстве «Крестов-2», но до конца работы выполнены не были. Сам же Виктор Кудрин похитил 56 млн рублей и распорядился ими по своему усмотрению, считают в СК.

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Затем задержали гендиректора субподрядчика, компании «Петроинвеста» Руслана Хамхокова, следствие полагает, что полковник Сергей Мойсеенко в марте 2010 года предложил Хамхокову подписать акты приемки невыполненных работ за 10% от каждого госконтракта. В итоге, в течение пяти лет Хамхоков передал Мойсеенко взятки на общую сумму в 350 млн рублей, считают в ГСУ СК по Петербургу.

При этом сам 12-миллиардный изолятор все еще не дождался окончания стройки. Руководство ФСИН обещает сдать его к концу года, однако подобные же обещания звучали и в 2016 году.

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