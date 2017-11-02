Новгородский чиновник-поисковик возглавил региональное отделение РВИО

Великий Новгород, , 18:06 — REGNUM В Новгородской области избран новый руководитель Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» (РВИО). Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, на внеочередном общем собрании отделения 1 ноября организацию возглавил первый заместитель руководителя департамента внутренней политики Новгородской области и председатель совета командиров поисковой экспедиции «Долина» памяти Н.И. Орлова Игорь Неофитов.

«Надеюсь, что мое историческое образование и практика поисковой деятельности более 20 лет послужит на благо новгородской земли и России в целом», — заявил Неофитов.

Заместитель губернатора Новгородской области Мария Пантелейчук сообщила, что кандидатура нового руководителя регионального отделения была одобрена президиумом Центрального совета РВИО.

Игорь Неофитов отметил, что среди приоритетов работы организации — содействие реставрации храма Святой Троицы в деревне Сопины Боровичского района, проведение областного смотра-конкурса историко-патриотических музеев и комнат боевой славы, реализация просветительского проекта «Ледовое побоище» к Дню годовщины битвы на Чудском озере, а также множество значимых мероприятий в сфере сохранения исторической памяти.

Напомним, в Новгородской области региональное отделение РВИО работает с 2014 года. До 2016 года его возглавлял бывший вице-спикер Новгородской областной думы и экс-депутат думы Великого Новгорода Михаил Панов, с 2016 года — Александр Смирнов, занимавший тогда пост заместителя губернатора Новгородской области. В настоящее время в новгородском отделении организации состоит более 300 членов.

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