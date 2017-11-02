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Первое место в очереди за iPhone X в Москве продают за 300 тысяч рублей

Общество

Официальные продажи нового смартфона Apple в Москве стартуют 3 ноября

Москва, 2 ноября 2017, 18:04 — REGNUM  Очередь за новым смартфоном iPhone X компании Apple на Тверской улице в Москве превратилась в торговую площадку. Как сообщается 2 ноября в Telegram-канале Life Shot, обладатель первого места, готов уступить его за 300 тысяч рублей.

Дальнейшие места в очереди оцениваются значительно дешевле. Так, 36-е место предлагается купить уже за 15 тысяч рублей.

Объявления о продаже мест в очереди появились также на сайте Avito. Расценки в них варьируются от 5 до 115 тысяч рублей.

На данный момент очередь, начавшая формироваться ещё за двое суток до начала продаж нового гаджета, состоит уже примерно из 500 человек. Люди, прибывшие из разных городов, принесли с собой стулья, пледы, горячий чай.

Напомним, официально продажи iPhone X стартуют 3 ноября. Цена на новый флагман Apple начинается от 79 990 рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Живая очередь и места по 15 тыс. руб: Москва готовится к продажам iPhone X

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