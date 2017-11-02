Власти отвергают претензии «Гринпис» к воздуху Петербурга

Санкт-Петербург, , 18:03 — REGNUM Дышать воздухом Петербурга не так страшно, как считают некоторые экологические общественные организации. Об этом сегодня, 2 ноября, заявил заместитель председателя городского комитета по природопользованию Иван Серебрицкий, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщила 31 октября организация «Гринпис», в воздухе на улицах российских городов, где пройдут матчи ЧМ-2018, превышена концентрация опасных веществ. Места, где проводились измерения, были выбраны с помощью некоего интернет-голосования. По данным организации, в Петербурге превышения предельно допустимых концентраций одного или нескольких загрязняющих веществ (диоксида азота, монооксида азота и приземного озона) зафиксированы во всех трёх точках, где проводились измерения: на Лиговском проспекте, 10, Литейном проспекте, 56Б и улице Садовая, 13−15.

«У комитета есть большой вопрос к тому, на основании каких исследований говорит «Гринпис», — сообщил Иван Серебрицкий. — В распространенном тексте не содержится ни одной цифры, какой-либо информации об использованных замерительных приборах, точном времени и месте. Перед нами — безосновательные обвинения многих городов России, сделать выводы из них трудно».

По словам Серебрицкого, экологическая организация не направляла подробные сведения в комитет по природопользованию Петербурга. Кроме того, мониторинг атмосферного воздуха — это лицензируемый вид деятельности, заметил представитель комитета.

«Измерения проводятся по принятым методикам. Организация, которая прошла этап лицензирования в Росгидромете, всегда имеет сертифицированное оборудованием и штаб специалистов. Было ли аттестовано оборудование общественных активистов, имеют ли их специалисты право проводить подобные исследования — я не знаю», — сказал Серебрицкий.

Итоги «самочувствия» петербургской атмосферы в 2017 году подводить ещё рано, подобные отчеты традиционно появляются в феврале следующего года. Однако, согласно среднесуточным значениям, по сравнению с прошлым годом существенных изменений в воздухе города не произошло.

Ежедневные замеры в Петербурге выполняют 25 станций наблюдения, раз в неделю комитет публикует текущие результаты на Экологическом портале Санкт-Петербурга. Как становится видно из этих отчетов, главным загрязнителем городского воздуха являются выбросы автомобилей — всего около 500 тысяч тонн загрязняющих веществ в год.

В то же время уже несколько лет подряд отмечается, что число автомобилей в городе растет, но объемы выбросов остаются в одном диапазоне. По словам Ивана Серебрицкого, это связано с качественным изменением автопарка.

«Питер — город не бедный, и люди могут себе позволить сменить класс автомобиля на более высокий, который приносит меньше вреда атмосфере. Кроме того, мы выигрываем и от общегородского архитектурного решения: прямые улицы города легко продуваются, и выхлопы не так сильно оседают на улицах и в легких петербуржцев. Одним словом, по сравнению со многими другими городами России и мира Петербург находится в неплохих условиях», — подытожил представитель комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным доклада Минприроды «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации», самыми «грязными» городами России стали Биробиджан, Благовещенск, Братск, Зима, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Магнитогорск, Минусинск, Новокузнецк. Также в первую двадцатку вошли Норильск, Петровск-Забайкальский, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Чегдомын, Черемхово, Черногорск, Чита, Шелехов.