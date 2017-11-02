На Советскую площадь в Воронеже вернут смотровую площадку

Воронеж, , 17:10 — REGNUM В Воронеже восстановят смотровую площадку на Советской площади, реконструкция которой ведется в настоящий момент. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 2 ноября в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области по итогам посещения губернатора Алексея Гордеева площади с инспекцией.

Первый этап работ стартовал в июне 2017 года. Он включает в себя создание центральной аллеи, монтаж освещения, инженерных сетей и оборудование фонтанных комплексов. На данный момент строители завершили мощение плиткой 4,7 тыс. кв. м — это более половины площади. Для укладки использовалась монохромная плитка, выпущенная по немецкой технологии — лицевой слой сделан из натурального камня. Плитка имеет шероховатое покрытие, что позволяет беспрепятственно проехать на роликах или скейте. Также в начале октября состоялся технический пуск фонтанного комплекса. Два современных и первых в Воронеже «сухих фонтана» по замыслу архитекторов станут сердцем этой территории. Особенность их в том, что водная чаша расположена ниже уровня земли, форсунки вмонтированы в мощение. В результате, прохожие могут пройти через фонтан, побродить между струями, что особенно любят дети. Здесь же обустроят водный экран для проецирования видеоизображений и лазерного шоу.

Сейчас, с наступлением холодов, все строительно-монтажные работы завершены, фонтаны на зиму законсервированы.

«Теперь нам остается благоустроить Советскую площадь, посадить здесь деревья, а также кустарники и цветы. Все работы мы планируем до мая выполнить. Конечно, все будет зависеть от апрельской погоды, специальных социалистических соревнований устраивать не будем. Весной завершим этот объект точно и торжественно вместе с жителями откроем», — сказал Алексей Гордеев.

В планах на весну — замена старых бетонных скамеек на новые из архитектурного бетона, с деревянными настилами из твердых пород древесины.

На площади также смонтируют системы наружного видеонаблюдения, автоматического полива, радиовещания и доступа к интернету, установят дополнительные малые архитектурные формы. Силуэт и существующая архитектурная композиция площади будут сохранены.

Глава региона поручил также провести реконструкцию смотровой площадки за Воронежским концертным залом. Площадка была излюбленным местом отдыха не только воронежцев, но и гостей города.

Кроме того обсуждался вопрос подъезда тяжелый техники с декорациями для различных мероприятий концертного зала через загрузочные карманы. В разработанной конструкторским бюро «Стрелка» концепции предусмотрена функциональная замена существующей парковки перед зданием, на пешеходную аллею с возможностью проезда пожарной техники и скорой помощи. Тем самым будет сформирована максимально возможная комфортная среда для пешеходов и людей с ограниченными возможностями.