Москва, , 17:11 — REGNUM Телеведущая Ксения Собчак примет участие в очередном телешоу «Можем повторить» на телеканале «Пятница», заявили в пресс-службе телеканала 2 ноября.

Телешоу будет посвящено «путешествиям» ведущих в прошлое. Собчак будет вести передачу вместе с журналистом Антоном Красовским.

«Ведущие совершат захватывающее путешествие во времени и отправятся в самые яркие моменты российской истории», — сообщает «Пятница».

В телешоу расскажут, что ели, пили и как развлекались в прошлом.

Первый выпуск состоится 6 ноября.

Официальный представитель Собчак Ксения Чудинова пояснила, что в случае регистрации телеведущей на выборах президента России, участие в телешоу будет приостановлено.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября 2017 года в предвыборном штабе Собчак заявили, что избирательную кампанию телеведущей в социальных сетях возглавит Рустем Адагамов, который в 2015 году объявлен в федеральный розыск по подозрению в изнасиловании.

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