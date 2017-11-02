В Липецкой области в дни праздников усилят меры безопасности

Липецк, , 16:59 — REGNUM В Липецке прошло расширенное заседание постоянно действующего регионального координационного совета по обеспечению правопорядка. Как сообщила пресс-служба областной администрации, заседание провел первый заместитель руководителя области Юрий Божко.

Божко рассказал, что охрана будет усилена охрана общественной безопасности во время проведения Дня народного единства и мероприятий, посвященных 100-летию революции 1917 года в России.

«Выработаны дополнительные меры, направленные на усиление антитеррористической и антикриминальной защищенности объектов с массовым пребыванием людей, повышение уровня взаимодействия органов государственной власти области и местного самоуправления, общественности и правоохранителей по профилактике правонарушений и поддержанию правопорядка», — рассказал Юрий Божко.

В заседании приняли участие председатель областного Совета депутатов Павел Путилин, прокурор Липецкой области Константин Кожевников, главный федеральный инспектор по Липецкой области Олег Снежков, другие руководители исполнительных органов государственной власти региона, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.

Особое внимание обращалось на повышение бдительности граждан, усиление профилактической работы по недопущению провокаций со стороны экстремистски настроенных лиц во время массовых мероприятий в Липецкой области в праздничные дни.

«Главная задача органов власти — обеспечить безопасность жителей региона», — подчеркивает глава области Олег Королев.

Также участники заседания рассмотрели вопросы, связанные с реализацией Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации, противодействием незаконной миграции и нелегальной трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства, криминальным проявлениям в отношении несовершеннолетних.