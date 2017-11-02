В Оренбурге названы победители международного фотоконкурса «Моя Евразия»

Оренбург, , 16:22 — REGNUM В Оренбурге в рамках международного форума «Оренбуржье — сердце Евразии» 2 ноября начала работу фотовыставка, на которой представлены работы участников конкурса «Моя Евразия». Фотографии на конкурс прислали фотохудожники из семи регионов России, а также Белоруссии, Казахстана и Украины. В общей сложности поступило 196 работ от 75 участников, среди которых есть как профессиональные фотографы, так и фотолюбители, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минкультуры Оренбургской области.

Открывая фотовыставку, ведущий церемонии — директор областного музея изобразительных искусств Юрий Комлев отметил, что в этом году международный конкурс фотографий расширился до трёх номинаций: «Лучшие места Евразии», «Лица Евразии» и «События Евразии».

Глава министерства культуры и внешних связей Оренбуржья Евгения Шевченко сказала:

«Второй год подряд я с большим удовольствием принимаю участие в открытии этой фотоэкспозиции и мне особенно приятно отметить, что, как и сам форум, конкурс «Моя Евразия» расширяет свои границы. Если в прошлом (2016) году была лишь одна номинация «Лучшие места Евразии», то в нынешнем году к ней добавились «Лица Евразии» и «События Евразии». О «Лицах Евразии» я сказала бы отдельно, поскольку это наша изюминка, яркая особенность Евразийского континента. Когда две цивилизации объединяются не только в культуре, не только в деловом сотрудничестве, но и в обыденной жизни, когда смешиваются разные этносы, получаются совершенно удивительные, уникальные лица, на которые мы сегодня можем посмотреть глазами мастеров, фотохудожников, умеющих запечатлеть самые потрясающие и неповторимые моменты нашей жизни».

Евгения Шевченко выразила надежду на то, что, как и сам форум, международный конкурс будет долго жить и радовать оренбуржцев и гостей региона интересными, красивыми картинами и мгновениями, запечатленными в фотоработах.

Церемонию награждения победителей конкурса провёл известный фотохудожник, путешественник, член Русского географического общества Олег Грачёв.

В номинации «Лица Евразии» дипломом III степени за работу «Бросок» награждена Анастасия Курлаева (Оренбургская область), а дипломом II степени за работу «Я — ромашка» — Елена Раевская (Оренбургская область). Особым дипломом Аксаковского фонда отмечена работа «Снежный мальчик» белорусского фотомастера Ольги Малевич.

В номинации «События Евразии» диплом III степени за работу «Волшебная дорога. Рим» получила Ксения Чумикова из Белоруссии, а диплом II степени за работу «Семьдесят второй праздник Победы» — Сергей Скуратов из Владимирской области.

В номинации «Лучшие места Евразии» диплома III степени за работу «Айгир» удостоена оренбурженка Ольга Толокольникова, а диплома II степени за работу «Утро в горном лесу» — Андрей Смольников из Ставропольского края.

Кроме того, особым дипломом участника награждена работа «Лицо Севера» Светланы Данилюк из Адыгеи.

Имена тех, чьи работы заняли первые места в каждой из конкурсных номинаций, будут названы 3 ноября на пленарном заседании международного форума «Оренбуржье — сердце Евразии».

Помимо выставки работ победителей и лауреатов международного конкурса фотографий «Моя Евразия» на открывшемся сегодня международном форуме представлены еще две фотоэкспозиции: передвижная выставка Степной экспедиции Русского географического общества «Степная Евразия (от Венгрии до Монголии)» и фотовыставка «Лесной форпост Евразии», посвященная 100-летию заповедной системы России и 10-летию организации национального парка «Бузулукский бор».

Эти собрания фотографий — результат работы Института степи Уральского отделения Российской академии наук. По словам директора института, вице-президента Русского географического общества Александра Чибилёва, неутомимые исследователи степной Евразии проехали семь стран и 28 регионов России, чтобы поделиться с земляками увиденной красотой.