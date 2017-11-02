Жириновский рассказал, где место Ленину

Москва, , 16:13 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает перенести захоронения с Красной площади в Мытищи, а Ленина похоронить в Санкт-Петербурге или Ульяновске.

«Мы предлагаем вообще все захоронения с Красной площади убрать. Эти люди фактически не захоронены, а лежат в общем склепе… Тем более у нас есть хорошее новое кладбище федерального значения в Мытищах. Там всё сделано для захоронения известных деятелей», — отметил депутат Госдумы.

По его мнению, останки Ленина нужно похоронить у могилы его матери в Петербурге или возле могилы отца в Ульяновске.

Сегодня большинство людей относятся к Ленину безразлично, и больше половины считают, что пора убрать эту могилу, указал парламентарий.

Жириновский считает, что Красная площадь — это место торжеств, праздников, концертов, спортивных мероприятий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вопрос захоронения тела Ленина обсуждается в обществе уже много лет. Очередной виток дискуссии пришелся на 2017 год — столетнюю годовщину Октябрьской революции.

По мнению главы Чечни Рамзана Кадырова, решать этот вопрос должен Владимир Путин. При этом в своем Telegram-канале он выступил за захоронение основателя советского государства, назвав это решение самым верным с исторической точки зрения.

Кадырова поддержала депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия»), которая полагает, что смотреть на труп в центре столицы — это по меньшей мере не гуманно и не по-человечески.

В то же время лидер КПРФ Геннадий Зюганов в очередной раз раскритиковал предложения о захоронении тела Владимира Ленина, назвав их кощунственными. Кроме того, он напомнил, что Мавзолей как часть ансамбля Красной площади имеет важную культурную и историческую ценность.