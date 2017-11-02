В Оренбурге открылся VII международный форум «Оренбуржье – сердце Евразии»

Оренбург, , 16:05 — REGNUM В Оренбурге 2 ноября состоялось торжественное открытие международного форума «Оренбуржье — сердце Евразии», который проходит седьмой раз. В этом году форум собрал 3,5 тысячи участников из регионов России и стран, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре форума.

На официальной церемонии открытия губернатор Оренбуржья Юрий Берг отметил:

«Сегодня все, кто трезво смотрит в будущее, видят, что экономики наших стран связаны миллионами нитей, которые невозможно разорвать. Интеграция — это своего рода инструмент для решения вопросов взаимодействия на всем евразийском пространстве. Нынешний форум «Оренбуржье — сердце Евразии» проходит в Год экологии в России, и многие выставочные и дискуссионные мероприятия Форума посвящены темам экологии, энергосбережения и «зеленой экономики». Взаимоотношения человека и природы, развитой экономики и окружающей среды — это глобальные вопросы, которые мы должны решать сообща. И Форум даёт нам эту возможность. География форума с каждым годом расширяется».

Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) на открытии представлял председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян. ЕЭК традиционно поддерживает оренбургский форум.

«Приграничные регионы демонстрируют более высокую привлекательность для иностранных инвесторов. Товарооборот между странами Союза растёт. Мы надеемся на расширение сотрудничества, и все предпосылки для этого есть. В октябре 2015 года президенты пяти стран утвердили основные направления экономического развития Союза до 2030 года. Одним из девяти направлений является региональное развитие, межрегиональное и приграничное сотрудничество. И мы надеемся, что Оренбургская область со своими евразийскими партнерами станет драйвером реализации совместных проектов и продвижения по всем стратегическим задачам интеграции», — сказал Саркисян.

Руководитель Федерального агентства по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев отметил актуальность вопросов, обсуждаемых на оренбургском форуме.

«На форуме уже второй год подряд мы поднимаем вопросы интеллектуальной собственности. Они в условиях четвёртой промышленной революции, конечно же, требуют повсеместного внимания. И у Оренбуржья здесь большие перспективы. На территории Евразии уже сейчас действует единый евразийский патент. Единый патент Евразии нас объединяет больше, чем просто экономические связи. Потому что он необходим для будущего. Изобретения — это то, что не создано нигде в мире. И мы видим, что на территории Оренбуржья и наших евразийских стран рождаются идеи, определяющие будущее всего человечества», — подчеркнул Ивлиев.

Как отметили гости, уже не раз побывавшие в Оренбуржье, оренбургский форум за семь лет работы обрёл свою индивидуальность, стал эффективной интеграционной площадкой в масштабах всей Евразии.

«Прежде всего, я хочу отметить, что этот форум наполняет реальным содержанием работу нашей комиссии. Мы слышим запросы со стороны участников интеграционного взаимодействия, видим, что здесь подписываются реальные документы. И, конечно, такие площадки помогают нашей комиссии ощущать интеграционные процессы и понимать, в каких направлениях нам надо двигаться», — сказал председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян

Одним из итогов первого дня работы форума стало подписание соглашения о сотрудничестве между Оренбургской областью и Федеральной службой по интеллектуальной собственности. Подписи под документом, в котором зафиксированы основные направления совместной работы по развитию инновационной активности в области, поставили глава региона Юрий Берг и руководитель Роспатента Григорий Ивлиев. Соглашение определяет ряд совместных шагов, в том числе участие областных властей в организации просветительских и образовательных мероприятий в сфере интеллектуальной собственности, развитие сети центров поддержки технологий и инноваций на территории области при участии оренбургского отделения Торгово-промышленной палаты России, развитие доступа разработчиков и исследователей к патентной информации.

«Убеждён, что подписанный документ станет хорошей основой для развития экономики региона, наших ведущих производителей и наших научных центров. Данный документ способствует развитию инновационной деятельности и изобретательской активности на федеральном уровне», — заявил губернатор области Юрий Берг.

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