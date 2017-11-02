В Курске в годовщину начала обороны города почтили память павших ополченцев

Курск, , 16:07 — REGNUM В Курске в честь 76-й годовщины начала обороны города от немецко-фашистских захватчиков торжественно возложили венки и цветы к памятному знаку ополченцам и бойцам истребительных батальонов на Мемориале павших в годы Великой Отечественной войны, сообщает 2 ноября пресс-служба администрации города.

В преддверии годовщины на Никитском кладбище прошла волонтерская акция «Почти их память», во время которой волонтеры привели в порядок места захоронений курских ополченцев и бойцов истребительского батальона, оборонявших город в 1941 году.

Курск подвергся первой бомбежке немецкой авиации 29 августа 1941 года, в первых числах октября немецкие войска вошли на территорию области. В стратегических целях город пришлось оставить врагу. Командир второй гвардейской дивизии полковник (впоследствии генерал-майор) Адриан Акименко возглавил оборону Курска. В это же время жители сформировали дивизию народного ополчения в составе четырёх полков.

Ополченцы, несмотря на слабое вооружение, представляли собой большую силу. Это были 3472 человека, принявших присягу, тогда как в составе второй стрелковой дивизии в трех полках были 3016 бойцов. На подходе к Курску немецкие войска встретили малые группы стрелков-автоматчиков, устроивших засады. Враг открывал огонь с близкого расстояния, не вступая в длительные бои. Полагая, что сопротивление сломлено, немцы вошли в город, где были встречены огнем автоматов из засад.

Два дня ополченцы и воинские части удерживали город. После того, как было вывезено зерно и оборудование, отступающие части и ополченцы взорвали мост через реку Тускарь, заминированные объекты и ушли из города.

Спустя 15 месяцев Красная армия освободила Курск от захватчиков. Имена героев увековечены в названиях городских улиц: Курского ополчения, Меркуловых (командир взвода истребительного батальона Ф. Г. Меркулов и его сын С. Ф. Меркулов, погибших при обороне города в 1941 году), Степана Гуляева (командир взвода Ленинского полка народного ополчения, погибшего при обороне Курска 2 ноября 1941 года).

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