В школах Самарской области отметили День народного единства

Самара, , 16:06 — REGNUM В Самарской области в большинстве учебных учреждений мероприятия, посвященные Дню народного единства, прошли 2 ноября. Как сообщили ИА REGNUM в министерстве образования и науки региона, состоялся ряд мероприятий от праздничных концертов до семейных квестов, на которых подрастающему поколению дали уроки уважения славного прошлого Отечества и символу веры в завтрашний день.

В школах Самары состоялись тематические уроки, концерты, классные часы, диспуты и викторины на тему «Мы родились и живем в России. Наследники славных традиций российской истории».

«В ходе проведенных мероприятий школьников познакомили с историей возникновения праздника, подвигами наших предков во имя независимости Родины. Это ещё одна возможность напомнить детям о наших общих корнях, о том, что единство народов во все времена было и остаётся главной национальной идеей России, залогом её достойного будущего», — отметили в минобразования области.

Так, в селе Хворостянка взрослые и дети приняли участие в спортивном празднике, объединившим семьи разных национальностей. Обучающиеся общеобразовательных организаций Большечерниговского района выполняли задания квест — игры «Все мы разные, но все мы вместе», в то время как ученики школы №3 в Похвистнево посетили экскурсию в «Военно-исторический музей краснознаменного Приволжско-Уральского военного округа». В Чапаевске в музее школы №5 председатели совета ветеранов военного городка провели «Урок мужества» для школьников.

Завершились мероприятия торжественными концертами в учебных заведениях. В районном Дворце культуры в городе Кинель-Черкассы и во Дворце культуры города Отрадный состоялись показы программ, представленные районными танцевальными и вокальными коллективами на губернском фестивале самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России». А во Дворце культуры железнодорожников на станции Клявлино прошел фестиваль хоров образовательных учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября в Самаре на площади имени В.В. Куйбышева состоится торжественно-праздничное мероприятие, посвященное государственному празднику День народного единства. В этом году основная идея празднования — прославление достижений Самарской области, принимающей чемпионат мира по футболу в России — 2018. Формирование единства на основе чувства гордости за свою Родину и людей, проживающих в ней.

С 12:00 на площади будут работать концертные, игровые и интерактивные тематические площадки. Впервые все присутствующие на площади смогут посетить виртуальную экскурсию «Самара-Арена», где с помощью современных 3-D технологий и выставок можно познакомиться с новыми спортивными объектами, инфраструктурой стадиона, получить консультацию о предстоящем Чемпионате мира по футболу. Также будет организована встреча с послами мундиаля (с проведением фотосессии и получением автографа).

На выставке «Самара-2018» можно будет увидеть 3-Д макеты объектов, ставших символами Самары, а также спортивных объектов в преддверии чемпионата, увидеть видеофильмы об истории и развитии Самары.

Особое внимание организаторы обращают на выставку наград Самары (Куйбышева), врученных городу в разные годы. Здесь будут представлены подлинные награды столицы Самарского региона — Ордена Ленина и Октябрьской революции, почетный знак «Самара — город трудовой и боевой славы». На этой же площадке гости праздника смогут познакомиться с историей Самарского знамени — от создания до наших дней.

Все желающие смогут посетить выставку «Все мы — Россия» и сфотографироваться в национальных головных уборах и костюмах, почувствовать себя гражданами великой страны. О достижениях в освоении космоса и перспективах космической отрасли расскажет выставка «Самара космическая».

Ведущие самарские учебные заведения представят свои инновационно-творческие достижения (робототехника, авиамоделирование, «парад» специальностей). Автомобилистов заинтересует выставка новых моделей автомобилей ОАО «АвтоВАЗ» — моделей «Лада Веста СВ универсал» и «Лада Веста СВ Кросс 2017».

Любителей спорта ждут спортивные состязания по футболу — это большой настольный футбол, сумофутбол, панна-футбол. Любой желающий сможет сдать нормы ГТО. Детям будут предложены занимательные игровые программы, развивающие конкурсы, мастер-классы, аква-грим.

Для зрителей так же будет работать выставка-ярмарка ремесленного искусства (изделия из кожи, бижутерия, кузнечная лавка.).

На площади в разное время будут проходить показательные выступления по армейскому рукопашному бою, самообороне, сборка-разборка автомата Калашникова и другие военно-патриотические мероприятия. На площадке городского центра занятости и пункта набора на службу по контракту все заинтересованные в трудоустройстве смогут задать специалистам интересующие вопросы. На площадке ГУФСИН России по Самарской области можно будет получить консультацию о приеме на службу.

С 14:00 для жителей и гостей города начнется концерт лучших творческих коллективов Самарской области. Планируется выступление барабанного шоу «Beat makers» группы «Bellini», коллектива «Волжские казаки» и других.

В 18:00 состоится визуально-танцевальное шоу «Нам есть чем гордиться!». В красочном действии будут показаны яркие визуальные образы, прославляющие достижения Самарской губернии в сочетании с уникальной хореографией. С помощью ритмов и пластики синхронизированной с музыкой и видеорядом будут создаваться живые образы: космонавт в открытом космосе, строительство стадиона Самара-Арена, огромные футбольные мячи и так далее.

В 18:15 с приветственными словами к участникам и гостям мероприятия обратятся руководители региона и почетные гости. Продолжит мероприятие флэшмоб самарских болельщиков, где все могут принять участие в репетиции и исполнении «Гимна российских болельщиков». В финале мероприятия выступит популярная группа «Quest pistols show».

Напомним, День народного единства — российский государственный праздник. Отмечается 4 ноября, начиная с 2005 года.