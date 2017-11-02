В Ярославле МУП «Спецавтохозяйство» должно работникам 5,9 млн рублей

Ярославль, , 15:47 — REGNUM В мэрию города Ярославля по поводу невыплаты заработной платы и компенсаций работника МУП «Спецавтохозяйство» обратился депутат Ярославской областной думы Сергей Балабаев.

Долги накопились за июнь-август 2017 года и достигли почти 6 млн рублей.

«В настоящий момент в соответствии с решением от 17.07.2017 Арбитражного суда Ярославской области МУП «Спецавтохозяйство» признано банкротом, открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев. Утвержден конкурсный управляющий, которым ведется финансово-хозяйственная деятельность предприятия» — сообщается в ответе мэрии Ярославля за подписью первого заместителя директора департамента городского хозяйства Натальи Шетневой.

В документе отмечено, что по состоянию на 01.10 2017 за МУП «Спецавтохозяйство» числится задолженность по выплате заработной платы и компенсаций при увольнении работникам в размере 5 906 тыс. рублей. Размер и порядок удовлетворения требований кредиторов в том числе по выходным пособиям, заработной плате будет производиться конкурсным управляющим согласно федеральному законодательству.

В мэрии сообщают, что на сегодняшний день принимаются все меры к скорейшему погашению задолженности по выплате оставшейся части заработной платы и компенсации.

Кроме того, они напоминают, что в марте 2017 создано новое МУП «Городское спецавтохозяйство» города Ярославля, и оно не имеет долгов по заработной плате.