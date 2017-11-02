В Казахстане партийца на два года осудили за клевету

Астана, , 15:45 — REGNUM Представителя общественных организаций «Жер тағдыры» и «Алаш жолы», члена партии «Нур Отан» Айдына Егеубаева приговорили к двум годам тюрьмы, сообщает 2 ноября пресс-служба суда Астаны.

Согласно сообщению, Егеубаев распространял заведомо ложные сведения о том, что китайские фирмы выкупили в 2010 году 87 тыс. га казахстанских земель. В частности обвиняемый заявил, что 45% акций компании «Батуа» принадлежит гражданину Китая. С данной информацией Егеубаев обратился в правительство Казахстана с письмом, выпустил ролик в YouTube. В итоге суд признал все заявления активиста клеветническими.

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Напомним, в 2016 году Айдын Егеубаев заявил на заседании общественной земельной общественной комиссии в Казахстане, что земли Восточно-Казахстанской области скупаются гражданами Китая. Егеубаев также заявил, что 90% из того, что он говорил, «доказано госорганами».

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В результате фирма «Батуа» подверглась тщательным проверкам, компании пришлось 120 человек отправить в вынужденный отпуск без содержания. Фирма также потерпела убытки в 87,6 млн тенге (15,2 млн рублей).

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