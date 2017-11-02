Мэрия Ярославля отклонила скандальный проект планировки микрорайона Тверицы

Ярославль, , 15:36 — REGNUM Мэрия Ярославля отклонила проект планировки и межевания территории микрорайона «Тверицы», тем самым пойдя навстречу общественности. Документ об этом опубликован на сайте мэрии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Изначально в Тверицах рядом с частным сектором хотели построить 17-этажные высотки. Жители этого микрорайона, а также градозащитники активно выступили против. Но на публичных слушаниях большинство пришедших проголосовали за проект. Результаты голосования вызвали скандал: общественники обвиняли власть в фальсификации итогов голосования. Люди продолжали высказывать свое недовольство.

В результате жители и городская администрация создали рабочую группу и в ходе ее работы пришли к компромиссу. Рядом с домами частного сектора будут возводить здания не выше четырёх этажей. А в районе улицы Университетская, которая находится вдали от одноэтажных домов, построят 8 этажные здания. Детские сады и школы, которые планировали строить в микрорайоне — будут возведены.

В результате мэрии Ярославля постановила отклонить проект планировки и проект межевания территории микрорайона № 9 жилого района «Тверицы» в Заволжском районе города Ярославля. Проект направлен в департамент архитектуры и земельных отношений мэрии города Ярославля в целях доработки с учетом замечаний и предложений жителей города Ярославля.

«Был один неприятный момент — застройщики пытались столкнуть лбами жителей Твериц и обманутых дольщиков. Застройщик Твериц платит мэрии определенную сумму за разрешение на строительство, использование земли. Эти деньги должны были направить на компенсацию обманутым дольщикам, которые достраивали жилье за свои деньги. Если жители узнавали о публичных слушаньях чуть ли не в последний момент, то обманутые дольщики были привезены на них организованно. Их застройщик пытался использовать как дополнительный фактор для строительства высоток», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат облдумы Эльхан Мардалиев, который вошел в рабочую группу.

Сейчас рабочая группа и мэрия Ярославля продолжают работать на усовершенствуем проекта.

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