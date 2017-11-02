Теракт в Нью-Йорке: Саипов ранее не привлекался к уголовной ответственности

Ташкент, , 15:06 — REGNUM 29-летний уроженец Узбекистана Сайфулла Саипов, который в 2010 году перебрался в США, не привлекался к уголовной ответственности и в целом в поле зрения правоохранительных органов не попадал. Об этом, как передает портал Uzbekistan Today, сообщают компетентные органы Республики Узбекистан.

Отмечается, что молодой человек, подозреваемый в причастности к теракту в Нью-Йорке 31 октября, являлся победителем «диверсификационной лотереи» в 2010 году.

«Находясь в США, Саипов не вставал на консульский учет в диппредставительствах Узбекистана, как это положено делать в соответствии с существующими юридическими нормами», — передает вещатель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 октября 2017 г. в Нью-Йорке уроженец Узбекистана Сайфулла Саипов за рулем пикапа совершил наезд на пешеходов на юго-западе Манхэттена.

По последним данным, в результате кровавой акции погибли 8 человек, еще 15 человек получили ранения. Злоумышленник, задержанный на месте преступления, уже дал показания федеральным следователям.

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