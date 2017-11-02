В Липецкой области суд выселил чиновника из особняка

Липецк, , 15:07 — REGNUM Особняк в селе Доброе Липецкой области вернулся в собственность администрации после семи лет судебных тяжб. Начальник областного управления ветеринарии Анатолий Глазунов, занимавший данный особняк с момента его постройки, был выселен по решению суда, сообщает 2 ноября издание «Gorod48».

Выяснилось, что в дом на берегу реки Воронеж бывший глава администрации Доброго въехал летом 2009 года как нуждающийся, именно на таком основании он получил ордер вне очереди. В 2011 году по настоянию жителя села Юрия Сухотерина прокуратура Добровского района обратилась в суд с иском о возвращении дома в собственность районной администрации. Однако особняк был переведен из муниципального жилого фонда в служебный, поэтому дело затянулось на несколько лет.

Дом удалось вернуть с приходом нового главы района Сергея Грибанова. С иском в суд обратилась новая администрация Добровского района. В итоге суд полностью удовлетворил требования истца. При этом ответчик на оглашение решения суда не явился, как впрочем, и на первое заседание по иску. Сейчас администрация Доброго намерена добиваться ограничения права пользования земельным участком, все еще принадлежим Глазунову.

Ранее с Ярославле у мэра было обнаружено имущество: два земельных участка в элитном коттеджном посёлке рядом с деревней Твердино общей площадью 40 соток. Данные активы мэра, по версии авторов телеграм-канала «ЯрПолитика» являются незадекларированными.

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