Письмо в будущее: в день 100-летия Октября вскроют «капсулу времени»

Ростов-на-Дону, , 15:08 — REGNUM О 100-летии Великой Октябрьской революции советский народ подумал заранее. В 1967 году, отмечая 50-летий юбилей Октября, в стену здания Ростовского академического театра драмы имени Горького была заложена «капсула времени», которую вскроют 7 ноября 2017 года. Церемония состоится на Театральной площади столицы юга России, передаёт ИА REGNUM.

«Капсулы времени — уникальные послания, доставшиеся нам от наших предков. Они выступают определённым источником исторической памяти, храня и передавая потомкам наставления и пожелания предшествующих поколений. Но, как мы видим, судьба многих капсул носит трагический характер, как например, вандальская кража в Севастополе. При их вскрытии следует соблюдать максимальную осторожность, не разрушая при этом памятника, в котором она была заложена. Для этого нужно тесное взаимодействие со скульптором, если он ещё жив, и соответствующими органами власти», — высказался в разговоре с ИА REGNUM политолог, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений имени Евгения Примакова Российской академии наук Антон Бредихин.

«В любом случае, вскрытие капсулы в Ростове-на-Дону должно проходить в торжественной обстановке с привлечением руководства города, общественников, казачества, молодежи. Мы должны бережно хранить память о событиях нашей истории и передать эту «вахту» будущим поколениям», — считает эксперт.

В региональном отделении партии КПРФ уточнили, что на Театральной площади Ростова-на-Дону 7 ноября состоится митинг-концерт, венцом которого и станет извлечение «капсулы времени».

Стоит отметить, что письмо потомкам из 7 ноября 1967 года — в 7 ноября 2017 года и послание комсомольцев Ростова-на-Дону — комсомольцам 2018 года — это часть из посланий потомкам, которые будут прочитаны. В этот же день, вековой юбилей Октября, аналогичная церемония должна состояться в Череповце на площади Металлургов, в Уссурийске у постамента памятника Борцам за власть Советов. Здесь также хранятся письма в будущее.

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А вот в Новороссийске обращение из прошлого к нынешнему поколению уже прочитали. Капсула времени, заложенная весной 1968 года на дне Черного моря у подножья Суджукского маяка, была поднята на поверхность 13 сентября. Ознакомиться с экспонатами 50-летней давности смогли все желающие — они были представлены на выставке.

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