Сложно искать запрещённые материалы в интернете – Роскомнадзор

Москва, , 14:45 — REGNUM На текущий момент в сети интернет удалено или заблокировано около 31 тыс. экстремистских материалов, заявил 2 ноября на итоговом форуме «Сообщество» начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, он обратил внимание на недопустимость распространения экстремистских материалов в СМИ.

«Мы, как никто, понимаем опасность терроризма и экстремизма в нашей многонациональной и многоконфессиональной стране, — отметил он. — Поэтому противодействие распространению экстремистских материалов для Роскомнадзора — одно из приоритетных направлений, если не сказать самое приоритетное. Данная работа осуществляется по двум направлениям: линия СМИ и сеть интернет. Для предупреждения этой угрозы Роскомнадзор в постоянном режиме проводит профилактику с редакциями СМИ, и благодаря такой работе случаи распространения экстремистских материалов там практически сведены к нулю».

По словам чиновника, с начала 2017 года они вынесли всего четыре предупреждения редакциям СМИ за нарушения в данной сфере. Кром того, они располагают специальной системой, которая в автоматическом режиме мониторит более 5 тыс. СМИ. С интернетом ситуация обстоит несколько сложнее.

«Если в 2014 году мы заблокировали более 1600 таких (запрещённых — прим. ИА REGNUM ) материалов, то в 2015 эта цифра достигла более 6,5 тыс., в 2016 году — порядка 14 тыс., и только за 9 месяцев текущего года она составила более 8, 5 тыс., — проинформировал Зайцев. — Практика показала, что большинство сайтов удаляет запрещенную информацию после получения соответствующего уведомления от Роскомнадзора. Не удаляют примерно 20−27% сайтов, в связи с чем они блокируются. Если говорить о террористических организациях, то только по ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Хизб-ут Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нами выявлено более 63,5 тыс. таких материалов. 62 тыс. удалены, а 1,5 тыс. блокируются, так как сайты отказались удалять эти материалы».

Что касается материалов украинских праворадикальных организаций, таких как «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), УНА-УНСО (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Тризуб» Степана Бандеры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Братство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), то Роскомнадзор, по словам его представителя, выявил около 4,5 тыс. таких соответствующих сайтов, из которых блокируются только 360, а остальные удалили противоправную информацию.

«Кроме того, в текущем году активно ведётся работа по удалению из интернета материалов такой террористической организации, как «Аум Сенрике» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — рассказал Зайцев. — Нами удалены материалы с почти 2 тыс. сайтов».

Стоит напомнить, что Роскомнадзор не допускает само упоминание запрещённых организаций без соответствующего пояснения.

Развивая тему безопасности в сети, чиновник упомянул также ситуацию с анонимайзерами и VPN-сервисами, позволяющими получить доступ к заблокированным веб-ресурсам.

«Изначально эти механизмы не создавались для того, чтобы блокировку можно было обойти, — заметил Зайцев. — Но это, скажем так, сопутствующий функционал. Теперь, согласно закону о государственном регулировании таких сервисов, владельцы этих систем должны не предоставлять своим пользователям доступа к запрещённому контенту. Им даётся 30 суток, в течение которых они могут настроить свои программно-аппаратные средства соответствующим образом. Мы уверены, что после того, как этот закон начнёт полноценно реализовываться, обойти блокировку на территории РФ будет практически невозможно».

Напомним, что закон, вводящий запрет на использование технологий, также предполагает штрафы за нарушение установленных им требований. Для рядовых граждан они составят 5 тыс. рублей; должностных лиц — 50 тыс. рублей; юридических лиц — от 500 тыс. до 700 тыс. рублей. Сам закон вступил в силу 1 ноября.

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