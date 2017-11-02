ОНФ – за сохранение прожиточного минимума при регулярном взыскании долгов

Москва, , 14:35 — REGNUM Депутаты-активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) внесли на рассмотрение Государственной думы РФ поправки в федеральный закон «Об исполнительном производстве», направленные на сохранение прожиточного минимума при регулярных удержаниях в качестве долга денежных средств из зарплат и пенсий. Принятие этого законопроекта ликвидирует пробел в законодательстве, из-за которого сейчас на практике такой минимум гарантируется должнику лишь при единовременном изъятии наличных денежных средств, но не распространяется на периодические выплаты.

«Наша задача — устранить это упущение в законе. Данным законопроектом предусмотрен запрет на удержание денежных средств из доходов должника в том случае, если оставшаяся у него сумма окажется меньше прожиточного минимума», — пояснила координатор законодательных инициатив Народного фронта в Госдуме Наталья Костенко.

Как сообщает пресс-служба ОНФ, предлагаемое авторами законопроекта ограничение не будет действовать при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца и ущерба, причиненного преступлением. Это обусловлено повышенной социальной важностью таких обязательств. Соответствующие изменения депутаты предлагают внести также в Трудовой кодекс РФ.

Депутаты-активисты ОНФ поясняют, что Гражданский процессуальный кодекс РФ прямо гарантирует гражданину при взыскании долгов сохранение суммы, равной прожиточному минимуму. Однако отсутствие соответствующего уточнения в законе «Об исполнительном производстве» приводит к тому, что суды по итогам рассмотрения обращений граждан становятся на сторону взыскателей, а не должников.

«Мы провели анализ правоприменительной практики и выяснили, что в 80% случаев суды отказывают гражданам в удовлетворении заявлений о снижении размера изъятия денежных средств из-за тяжелого материального положения. Суды при этом зачастую не учитывают наличие на иждивении у должника несовершеннолетних детей, необходимость нести расходы на оплату коммунальных платежей, приобретение лекарств при серьезных заболеваниях и другие схожие по значимости обстоятельства. В итоге складывается ситуация, когда сотни тысяч человек остаются без средств к существованию», — прокомментировала актуальность внесенных поправок член центрального штаба Народного фронта, депутат Госдумы Ольга Савастьянова.

«В целом законопроект призван развить логику позиции Конституционного суда РФ о наличии у должника-гражданина имущественного иммунитета, что означает неприкосновенность минимума имущества, необходимого для существования должника-гражданина и членов его семьи. Однако суды общей юрисдикции, как показал анализ правоприменительной практики, не придерживаются такого подхода», — резюмировала Наталья Костенко.

Напомним, 26 октября экспертный совет по защите прав потребителей финансовых услуг Центрального банка РФ на своем заседании, где присутствовали представители частных банков, микрофинансовых компаний, ломбардов и других финансовых институтов, являющихся по сути взыскателями в рамках исполнительного производства, полностью поддержал законопроект Народного фронта.