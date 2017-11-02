Остановки для Ярославля делают осужденные из рыбинских колоний

Ярославль, , 14:34 — REGNUM Осуждённые рыбинских колоний делают для Ярославля остановки, мусорные контейнеры и газонные заборы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении федеральной службы исполнения наказаний Ярославской области.

В колонии № 2 осужденные сделали по заказу мэрии Ярославля 4 остановочных комплекса, которые сейчас устанавливаются на улицах города. Бригада из четырёх человек выполнила заказ за 5 дней. Цена работы — 15 000 рублей за одну остановку, но из материала заказчика. Ориентировочно, остановка «под ключ» может стоить меньше ста тысяч рублей. За месяц осуждённые могут сделать 15−20 комплексов.

Между тем мэрия заказывает остановки в новосибирской компании «Дизфор», которая специализируется на производстве современных остановок, остановочных павильонов и уличных модулей. Это один из крупнейших производителей в стране, с которым работают Москва и Санкт-Петербург. Стоимость остановочного комплекса, в зависимости от его характеристик, составляет от 140 до 300 тысяч рублей. И еще надо добавить стоимость доставки до Ярославля.

Но кроме остановок, осужденные рыбинских колонии могут предложить ярославцам многие элементы для благоустройства города.

«В ИКУ-12 Рыбинска сделали для Управляющей компании Дзержинского района контейнеры для мусора на 5 миллионов рублей. Один контейнер стоит около 18 000 рублей. Еще мы произвели для ООО «Ярдорстрой» 1200 секций газонных ограждений. Нашим учреждениям есть что предложить для благоустройства городов», — сказала корреспонденту ИА REGNUM главный инженер ярославского УФСИН Марина Смирнова.

Пока Ярославлю катастрофически не хватает остановочных комплексов, а мэр Ярославля обещал, что все работы по их установке завершатся до 1 декабря.

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