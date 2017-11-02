Жители Переславля потрясены историей 7-месячной малышки

Ростов, Ярославская область, , 14:25 — REGNUM В социальных сетях Переславля разгорелись жаркие обсуждения ситуации, произошедшей с 7-месячной девочкой из Ростовского района, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Жительница Переславля Татьяна лежала в центральной районной больнице со своим ребенком и увидела, что в одной из соседних палат лежит одна-одинешенька 7-месячная малышка. Татьяне удалось выяснить, что это здоровый ребенок, его изъяли с полицией у матери после пьяной драки. Больше недели девочка, которую зовут Лейла, провела в больнице, к ней никто не приходил, не было игрушек и теплой одежды. Тогда Татьяна взяла на себя заботу о ребенке, кинула клич в соцсети с просьбой поделиться игрушками, одеждой, принести детское питание, так как в больнице кормили только смесью. На призыв Татьяны откликнулось множество людей, принесли одежду, игрушки, еду. После этого в больницу явилась мать девочки. Оказалось, что проживают они в Ростовском районе, а в Переславль приехали в гости.

Вчера мать забрала ребенка из больницы. Татьяна рассказывает, что мать была с синяками и от нее пахло алкоголем. Кроме того, вместе с ней в больницу явились ее знакомые. Как утверждают очевидцы, вся компания производила не самое благоприятное впечатление. Возникало ощущение, что, забрав ребенка, они отправились дальше пьянствовать. Со слов Татьяны, ребенка даже не одели должным образом, вынесли на улицу в комбинезоне с открытыми ножками, а на ножках были только носочки.

Как стало известно позже, семья девочки проживает в деревне Коленово Ростовского района, семья состоит на учете в органах опеки. Возникает вопрос, почему при изъятии ребенка в Переславскую больницу врачи не проинформировали о случившемся органы опеки? Получается, что здоровый ребенок две недели провел в больнице, переполненной больными пневмонией, которая сейчас бушует в Переславле. Татьяна рассказывает, что на некоторое время к малышке даже подселяли кашляющих детей.

В Переславскую ЦРБ, в полицию направлены запросы о случившемся. К ситуации с маленькой девочкой из Ростовского района подключился депутат городской Думы Баграт Киракосян. Он связался с главой Ростовского муниципального района Алексеем Константиновым, который проинформировал органы опеки Ростовского района и обещал оперативно отреагировать. Вскоре стало известно, что комиссия из отдела опеки готовится выехать на место жительства семьи и в случае необходимости изъять ребенка немедленно согласно 77 статье Семейного кодекса. В отделе опеки Ростовского района сказали, что работают по данной ситуации, но комментировать и отвечать на вопросы отказались. В отделе опеки Переславского района о ситуации узнали только вчера, туда позвонили две девушки и рассказали о происходящем в больнице. Начальник отдела опеки Переславля Вера Кочева обещала разобраться в ситуации.

Также направлено обращение Уполномоченному по правам ребенка в Ярославской области. Это обращение уже принято в работу, ситуацию обещали взять на контроль. Татьяна готовит заявление в прокуратуру с требованием разобраться, как могла произойти такая история.

В момент публикации материала поступила информация от депутата Баграта Киракосяна: принимая во внимание, что ребенок находится в обстановке, представляющей угрозу ее жизни и здоровью, подписано постановление главы Ростовского МР «Об отобрании несовершеннолетней Тороповой Лейлы Сергеевны, 08.03.2017 г. р.».

Будем надеяться, что с малышкой все будет хорошо. В связи с произошедшим переславцы вспоминают недавнюю историю мальчика Егорки также из Ростовского района, которого мать сознательно оставила умирать без ухода и еды. Малыш умер, в отношении матери возбуждено уголовное дело.