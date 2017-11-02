Союз кинематографистов Петербурга избавили от долгов и банкротства

Санкт-Петербург, , 13:41 — REGNUM Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области прекратил производство по делу о банкротстве общественной организации «Союз кинематографистов Санкт-Петербурга». Основанием для прекращения процедуры конкурсного производства в отношении творческого союза стало погашение его многочисленных долгов, общая сумма которых достигала 20 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля 2016 года Арбитражный суд признал банкротом «Союз кинематографистов Санкт-Петербурга» по иску автономной некоммерческой организации «Институт управленческого консультирования», поданному в 2015 году. В списке кредиторов Союза было еще несколько компаний и госструктур. Судом был назначен конкурсный управляющий. С 29 июня 2016 года «Союз кинематографистов Петербурга» фактически прекратил свою деятельность. Руководство организацией было передано конкурсному управляющему Александру Шалыго.

Читайте ранее в этом сюжете: Союз кинематографистов Петербурга обанкротился

Сегодня, 2 ноября, стало известно о том, что все долги общественной организации погашены. В Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленобласти был заслушан отчет конкурсного управляющего.

«Все деньги по реестру кредиторов оплатил Союз кинематографистов России <…> в суд были представлены документы о том, что нотариус рассчитался со всеми кредиторами. Так что реестр Союза кинематографистов погашен, а процедура конкурсного производства прекращена», — сообщил Александр Шалыго изданию «Фонтанка».

Ранее глава комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко пояснял, что оказать финансовую помощь из бюджета города «Союзу кинематографистов Санкт-Петербурга» прямо запрещает законодательство.

Читайте ранее в этом сюжете: Союз кинематографистов Санкт-Петербурга больше не работает