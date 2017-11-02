Михаил Борисович Пиотровский. «Я живу в России»

Санкт-Петербург, , 15:00 — REGNUM «Эрмитаж — это дворец, который потрясающим образом помнит себя. И все вокруг должно определяться дворцом, его стилем и вкусом». (М.Б. Пиотровский)

Уважаемые коллеги, у вас есть возможность лично встретиться с одним из главных хранителей культурного пространства России — с Михаилом Борисовичем Пиотровским. Его выступление на открытии международного форума молодых журналистов может стать важным событием в жизни каждого участника. С 21 по 23 ноября 2017 года пройдет международный форум молодых журналистов «Диалог культур».

Организатор форума «Диалог культур» и режиссер Ашот Джазоян и ИА REGNUM приглашают к участию в конкурсе российских и иностранных профессиональных и гражданских журналистов, живущих в России. Работы должны нести в себе сопереживание и соответствовать единой теме «Я живу в России».

Работы или вопросы можно присылать на почту: lifeinrussia.project@gmail.com. Все отобранные работы будут опубликованы. Участники с лучшими работами будут приглашены за счет Оргкомитета на Международный медиафорум молодых журналистов «Диалог культур».

Условия конкурса на сайте mediacongress.ru

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