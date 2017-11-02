СМИ: Елена Беркова желает принять участие в выборах-2018

Москва, , 13:30 — REGNUM О желании выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы-2018 заявила порнодива Елена Беркова, сообщает инстаграм-канал Super.ru.

Таким образом, в полку скандально известных «кандидатов в президенты» прибыло. Ксения Собчак заявила о желании участвовать в выборах еще 18 октября, следом за ней потянулись и другие специфические персонажи российского шоу-бизнеса: Катя Гордон и Анфиса Чехова. Теперь же к ним добавляется снимающаяся в порнолентах Елена Беркова

Напомним, ранее журналистка Екатерина Гордон, заявившая о своем намерении участвовать в выборах президента, заявила, что считает Крым российским. Основной идеей своей предвыборной программы она назвала защиту прав женщин и детей.

Анфиса Чехова и Елена Беркова по вопросам внутриполитической жизни страны и внешнеполитической ситуации еще не высказывались.