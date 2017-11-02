Советника спикера Заксобрания Петербурга приговорили за мошенничество

Санкт-Петербург, , 13:22 — REGNUM Советника спикера петербургского парламента — Надежду Соломахину — приговорили к условному сроку за мошенничество. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 ноября в Дзержинском районном суде Санкт-Петербурга. В то же время в Заксобрании Петербурга уверены в честности Соломахиной и считают ее высокопрофессиональным сотрудником.

На момент совершения преступления Соломахина занимала должность заместителя главы Петроградского района, считающегося политической «вотчиной» главного петербургского единоросса, спикера Заксобрания Вячеслава Макарова.

Суд посчитал доказанным, что Соломахина вступила в преступный сговор, направленный на «хищение, путем обмана, бюджетных средств в особо крупном размере». Бюджетные деньги были получены по госконтрактам на проведение праздников, которые заключала администрация Петроградского района.

Сговаривалась Соломахина, по данным следствия, с уже приговоренными ранее Ильей Хлусовым и Русланом Прасоловым, которые были помощниками экс-депутата ЗакСа Ольги Литвиненко. В 2013 году Литвиненко утверждала, что дела против ее помощников сфабрикованы.

«Разработав план совершения преступления, фигуранты в период с 24 сентября 2010 года по 12 июля 2011 года, под предлогом оплаты по госконтрактам об оказании услуг по проведению праздничных мероприятий, заключенным между администрацией и ООО «Гарант Северо-Запад», ООО «Интернациональный центр творчества», совершили хищение бюджетных средств на сумму 3 млн 620 тысяч 389 рублей, так как свои обязательства по контрактам компании исполнили не полностью, при 100% оплате и подписанных Соломахиной актах выполненных работ и оказанных услуг», — сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Соломахиной назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год, условно, с испытательным сроком 6 месяцев.

Заметим, решение о задержании Соломахиной по подозрению в мошенничестве приняли еще в октябре 2011 года. Но она сразу легла в больницу, и до задержания не дошло. Затем Илья Хлусов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в результате чего его уголовное дело было выделено в отдельное производство, а Соломахина, поправив здоровье, вернулась на работу.

Несмотря на то, что следователи еще в 2012 году установили сговор Хлусова с Соломахиной, ее дело было передано в суд лишь в 2015 году, когда она уже трудилась советником спикера Законодательного собрания.

Как поясняли в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, Хлусов, Прасолов и неустановленные лица обналичили деньги, после чего Хлусов, Прасолов, Соломахина и другие, согласно заранее достигнутой договоренности, поделили сумму между собой.

«Надежда Степановна Соломахина — одна из самых лучших государственных служащих Санкт-Петербурга. Она работала во многих районах города. Считаю ее абсолютно честным, искренним, добрым человеком, высокопрофессиональным руководителем. Уверен, что еще долгие-долгие годы она своим трудом будет приносить пользу Санкт-Петербургу», — сообщил ИА REGNUM через свою пресс-службу председатель Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров.

Заметим, после ухода Соломахиной с должности замглавы Петроградского района в 2013 году по собственному желанию, этот пост заняла дочь Вячеслава Макарова Мария Лыбанева.