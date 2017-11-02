Суд отложил рассмотрение иска Siemens к структурам «Ростеха»

Москва, 2 ноября 2017, 13:09 — REGNUM Московский арбитражный суд отложил рассмотрение иска компании Siemens к структурам «Ростеха» по поводу законности поставок турбин для строящихся в Крыму электростанций, сообщает 2 ноября РИА Новости.
Ранее в суде выступил представитель Siemens с ходатайством о приостановлении рассмотрения, попросив время для подготовки письменного отзыва на встречный иск. Отмечается, что представитель «Ростеха» возражал против переноса слушаний.
В итоге судебное разбирательство было отложено на 5 декабря.
Напомним, ООО «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ) принадлежит на 65% Siemens и на 35% — «Силовым машинам». В своем иске к структурам «Ростеха» немецкая компания просит признать незаконной сделку по поставке турбин между СТГТ и ОАО «Технопромэкспорт» (ТПЭ) от 10 марта 2015 года.
Однако в российской компании настаивают, что турбины были куплены на вторичном рынке, а Siemens, заявляя новые ходатайства, оттягивает рассмотрение дела по существу.
30 октября арбитражный суд Москвы отказал Siemens в требовании арестовать турбины и вернуть их производителю в рамках иска.
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