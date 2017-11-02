Девочка, рожденная в индийской тюрьме, вернулась на родину

Нью-Дели, , 13:08 — REGNUM Девочка, рожденная в индийской тюрьме, спустя 10 лет отпущена на свою родину в Пакистан вместе со своей матерью и тетей, сообщает 2 ноября GeoTV.

Две сестры были освобождены после отбытия 11-летнего тюремного срока, они вернулись в Пакистан вместе с дочерью, которая была рождена в заключении у одной из них.

Сестры Фатима и Мумтаз вместе со своей матерью Рашидан Биби были арестованы в Индии в 2006 году по обвинению в контрабанде наркотиков.

Рашидан Биби скончалась в тюрьме через два года. Фатима была беременна и родила ребенка уже после ареста. Девочка Хина, которой исполнилось десять лет, также была отправлена в Пакистан вместе с матерью и тетей.

Женщины были приговорены к 10,5 годам лишения свободы и денежному штрафу в размере 200 тыс. рупий каждая. После окончания срока они продолжили отбывать наказание, так как штраф уплачен не был.

В дело вмешалась неправительственная организация, решившая данную проблему, что позволило женщинам обрести свободу.

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