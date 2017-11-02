Младенец с двумя головами родился в Индии

Нью-Дели, , 12:59 — REGNUM В индийском штате Амбайогай появился на свет ребенок с двумя головами. Об этом сообщает Indian Express.

Сиамские близнецы весом 3,7 кг имели общее туловище и конечности, но два сердца и две пары легких. Печень и другие внутренние органы также оказались общими.

Младенцы не могли самостоятельно дышать, их подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи констатировали, что бессильны спасти их. Дети смогли прожить всего сутки после рождения.

Как рассказал заведующий гинекологическим отделением госпиталя Свами Рамананд Теерт, такие младенцы — парапаги крайне редко появляются на свет. Подобное состояние медики фиксируют в 10% случаев рождения сиамских близнецов.

Патология развития плода была обнаружена на восьмом месяце беременности во время УЗИ. Женщина приняла решение доносить беременность, ей сделали кесарево сечение на сроке 36 недель. Ее жизнь вне опасности.

Специалисты выделяют несколько видов сиамских близнецов в зависимости от того, как им образом срослись их тела. Так, торакопаги — это близнецы, сросшиеся в области грудной клетки, краниопаги — сросшиеся черепами, ишио-омфалопаги — соединенные позвоночниками, парапаги — сросшиеся боками.

Сиамские близнецы появляются на свет в одном случае из 200 тыс. рождений. В 75% случаев пороки их развития не совместимы с жизнью.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе сиамские близнецы родились в итальянском городе Бергамо. Младенцы, сросшиеся в брюшной полости, имеют общую печень.

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