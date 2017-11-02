В Ярославле жители потребовали от мэрии изъять свои квартиры

Ярославль, , 12:47 — REGNUM В Ярославле жители аварийного дома по проспекту Октября обратились с иском в суд к мэрии Ярославля и потребовали от городских властей изъять принадлежащие им жилые помещения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Речь идет об одном из четырех домов по проспекту Октября в Ярославле. Они уже давно требуют расселения, однако ситуация пока «зависла в воздухе»: дома не попали в программу расселения на 2013−2017 годы, так как были признаны аварийными после 2012 года.

В 2013 году едва не произошло ЧП: жильцы дома №27 получили уведомления о том, что должны покинуть свое жилье из-за происходящих разрушений и аварийной ситуации. Люди жаловались на то, что жилье в буквальном смысле «трещит по швам»: прогнили перекрытия, обваливается штукатурка, стены идут трещинами и даже выпадают оконные рамы.

Тогда городские власти рассматривали возможность привлечения инвестора на эту территорию и расселения за его счет либо одного дома, либо всех четырех. Однако, как видим, за четыре года желающих на это не нашлось.

Постановлением мэрии города Ярославля «О расселении и сносе жилых домов» от 03.09.2013 необходимо обеспечить отселение жителей многоквартирного дома № 33 по проспекту Октября, признанном аварийным и подлежащим сносу, в срок до 2025 года включительно.

Но до 2025 года ждать очень долго, и в итоге двое жителей дома №33 — собственники одной из квартир — обратились с иском в суд к мэрии города Ярославля и потребовали изъять свои квартиры и предоставить материальное возмещение.

В марте 2017 года Кировский районный суд принял решение — обязать мэрию города изъять у заявителей жилье для муниципальных нужд.

После чего 30 октября мэрия приняла постановление, согласно которому у жителей изымается и земельный участок по адресу: проспект Октября, дома 27, 29, 31, 33.

«В настоящее время региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области на 2013−2017 годы выполнена. Далее мэрией города Ярославля будут организованы мероприятия по обеспечению жилищных прав граждан, проживающих в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу после 01.01.2012 . Срок расселения жилых домов будет определяться с учетом финансирования, выделяемого на расселение аварийного жилищного фонда, а также с учетом принципа очередности расселения аварийного жилья» — сообщили в мэрии Ярославля.

Что же касается материальной компенсации за изъятое жилье — то этот вопрос из-за дефицитного бюджета вряд ли решится в ближайшее время.