Строил дом за счёт коллег: экс-главе астраханского УФСИН огласили приговор

Астрахань, , 12:47 — REGNUM В Астраханской области за превышение должностных полномочий наказан бывший начальник УФСИН России по Астраханской области. Сомнений в виновности у служителей Фемиды не осталось: его вина полностью была доказана, передаёт ИА REGNUM 2 ноября.

Как уточнили в региональном следственном управлении СКР, приговор был вынесен на днях Советским районным судом Астрахани. Ответить перед правосудием бывшему главе ведомства пришлось за использование труда своих коллег и заключенных на своё благо.

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Дело в том, что экс-сотрудник УФСИН потребовал от двух своих подчиненных «облагородить» его частный дом. Боясь, что отказ начальнику негативным образом отразится на их дальнейшей службе, коллеги были вынуждены купить строительные материалы и комплектующие для изготовления окон, лестницы, шкафов, вольера для собаки, а также тротуарную плитку. Причём платить им пришлось из собственного кармана. В общей сложности сумма превысила 400 тысяч рублей.

Пришлось потрудиться на бывшего начальника тюремного ведомства и осужденным. Они изготовили часть необходимых предметов для ремонта дома в производственных цехах исправительной колонии. В дом высокопоставленного чина все материалы доставлялись на служебном автотранспорте.

За содеянное сидеть в тюрьме бывшему сотруднику УФСИН не придётся. Суд лишил его права занимать должности в правоохранительных органах и органах госвласти сроком на три года.

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Добавим, что на днях в Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Астраханской области был назначен новый начальник. Им стал 35-летний подполковник Алексей Ваганов. До этого назначения Ваганов занимал должность первого заместителя начальника УФСИН в Астрахани. В Федеральной службой исполнения наказаний Ваганов проработал 14 лет, пройдя пусть от самой младшей должности до поста руководителя.

Как сообщало ИА REGNUM, под уголовное преследование начальник УФСИН России по Астраханской области попал в конце января 2017 года. На время следствия суд отправил его под домашний арест. В Советский районный суд Астрахани громкое уголовное дело в отношении полковника внутренней службы поступило 21 июля 2017 года.

Добавим, что это далеко не единичный случай. Летом 2017 года по аналогичному подозрению под статью УК РФ попал и сотрудник УФСИН по Волгоградской области. По версии следствия, он заставлял своих коллег строит ему дом. К работам по строительству и благоустройству в коттедже он привлекал кинолога, инспектора и стажеров. Причём происходило это в рабочее время. Несмотря на отсутствие на рабочем месте, сотрудникам исправно начислялась заработная плата. Всего в работах на участке своего начальника было занято семь сотрудников колонии. В начале октября расследование уголовного дела было завершено и направлено в суд. Сам обвиняемый полковник внутренней службы признал вину и выплатил ущерб — 200 тыс. рублей. Именно такую сумму получили его подчиненные в качестве зарплаты, фактически не выполняя своих служебных обязанностей.

Санкция статьи, по которой бывшему заместителю начальника исправительной колонии — начальнику отдела охраны ИК № 5 общего режима в городе Камышине, предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей, либо принудительных работ на срок до четырёх лет, либо лишения свободы на аналогичный срок.

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