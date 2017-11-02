В Крыму возбуждены дела по статье «Диверсия»

Симферополь, , 12:33 — REGNUM По факту повреждений газопроводов и линии электропередач (ЛЭП) на территории Крыма возбуждены три уголовных дела. Об этом сообщает в четверг, 2 ноября, пресс-служба Управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Крыму и Севастополю.

В ведомстве добавили, что уголовные дела были открыты по части 1 статьи 281 Уголовного кодекса Российской Федерации (диверсия в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности государства).

Есть ли первые задержанные по данным делам пока не сообщается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 октября 2017 г. в Крыму была повреждена труба на газораспределительной станции, а также опора линии электропередач. Около 1,2 тыс. человек остались без газа, была прервана и подача электричества. В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили о возможности намеренного подрыва газопровода, а в Минтопэнерго Крыма произошедшее охарактеризовали как «аварийную ситуацию».

Утром в среду, 1 ноября, на полуострове был поврежден еще один участок газопровода.

Читайте также: Пункты пропуска на границе Крыма с Украиной снова открыты

А также: Крым: поврежден второй газопровод