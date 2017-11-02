В Петербурге увеличили тарифы на эвакуацию машин

Санкт-Петербург, , 12:36 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга решили повысить базовый тариф на эвакуацию автомобилей. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте городского правительства, сообщает 2 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Комитет по тарифам решил «определить базовый уровень тарифов на перемещение одного задержанного транспортного средства на территории Петербурга на 2018 год».

Согласно приложению к документу, базовый тариф на эвакуацию для категорий А, В и М в следующем году составит 2 тыс. 815 рублей, что на 100 рублей больше тарифа текущего года. Базовый тариф на эвакуацию ТС категорий С и D достиг 16 тыс. 894 рублей.

Увеличилась и стоимость хранения машины на штрафстоянке в течение часа. Ранее для категорий А, В и М она составляла 48,44 рубля, в 2018 году цена поднялась до 50,23 рублей, для категорий С и D — более 100 рублей.

Заметим, ранее депутаты городского Заксобрания жаловались на сотрудников ГИБДД, которые не всегда правомерно эвакуируют машины с улиц. Так, единоросс Денис Четырбок обращал внимание властей на то, что с Ленинского проспекта забирают автомобили, припаркованные якобы на тротуарах возле домов №115 и №117. Особенно часто это случается по ночам и в выходные, хотя на самом деле, согласно всем документам, этот участок улицы является проездом, и парковка на нем не запрещена.

Добавим, что в настоящее время Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга и «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» совместно с региональными ГУ МВД и УГИБДД договариваются о передаче персональных данных владельцев транспортных средств для выписки штрафов за неоплату парковки в зоне платного парковочного пространства.

Ранее штрафы нарушителям фактически не выписывались, поскольку не был отработан механизм передачи персональных данных владельцев транспортных средств от полиции в профильные городские структуры, ведающие парковками.